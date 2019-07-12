"Вигравай, чувак": боксер, який обіцяв вбити Ломаченка, несподівано звернувся до українця

Американець Теофімо Лопес, який відомий своїми образливими випадами на адресу Василя Ломаченка і обіцяв його вбити на рингу, кинув черговий виклик українському чемпіону.

21-річний боксер висловив упевненість в тому, що нокаутує суперника в бою за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.

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Теофімо Лопес і Василь Ломаченко

"Я бачу, як я зупиню його. Він занадто дрібний для 61 кг. Він ще не зустрічався з Теофімо. Ви, хлопці, знаєте, хто я такий. Зрештою, це мегабій. Якщо він поб'ється зі мною на початку наступного року, це буде його найбільший гонорар. Ломаченко, перемагай в своєму бою з Люком Кемпбеллом 31 серпня, я виграю свій 19 липня. Після цього я поб'юся за титул IBF, а далі – давай організуємо бій, чувак, за всі чотири пояси", – призводить слова Лопеса vringe.com.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Теофімо Лопеса відправили в нокдаун в одному зі спарингів.

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