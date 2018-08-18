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"Виглядає неминучим": Белью зробив заяву про бій з Усиком

4.4тЧитати новину російською

Британець Тоні Белью (30-2-1, 20 КО) розповів, як просуваються переговори з Олександром Усиком (15-0, 11 КО).

"На даному етапі бій виглядає неминучим, але все може змінитися. Ми ще не домовилися про місце і інші речі. Бій повинен пройти в цьому році, це мій останній рік у боксі. Я не буду битися в 2019 році. Мав закінчити кар'єру ще в березні 2018 го", - сказав Белью в інтерв'ю Boxing Scene.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, промоутер Тоні Белью назвав ймовірну дату бою британського боксера з Олександром Усиком. Крім того, з'явилася офіційна інформація про те, що кримчанин зустрітися з Тоні в Києві.

Читайте всі новини по темі "Усик - Белью" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Усик - Белью
Особи
Тоні БельюОлександр Усик
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