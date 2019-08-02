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"Відсутність сексу": "пухлиш" Руїс, який побив Джошуа, зробив відверте зізнання

2.1т Читати матеріал російською

Сенсаційний чемпіон світу Енді Руїс зізнався, що відсутність сексу викликає у нього справжню агресію.

Мексиканець, який на початку червня побив Ентоні Джошуа, заявив, що з такою проблемою стикаються багато боксерів.

"Я багато разів втрачав самовладання під час тренувань. Іноді дуже хочеться до своїх дітей і коханої дівчини. Якщо чесно, я божеволію через відсутність сексу і всього іншого. З цієї причини я можу бути дуже злий. Але це частина тренувального процесу і через подібне проходять майже всі боксери", – розповів Руїс-молодший в інтерв'ю talkSport.

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Енді Руїс

Енді Руїс

Як повідомляв OBOZREVATEL, українець Олександр Усик висловив захоплення з приводу рішення Всесвітньої боксерської організації призначити його обов'язковим претендентом на бій з переможцем реваншу Джошуа – Руїс.

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Особа
Енді Руїс-молодший
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