"Відправимо в Москву": промоутер Ломаченка придумав, як провести бій проти Лопеса

Промоутер Василя Ломаченка Боб Арум заявив, що українець може потрапити в США на бій з Теофімо Лопесом у вересні, якщо летітиме з Москви.

"Якщо у вас немає візи, то у вас проблеми, оскільки консульства закриті і не займаються їхньою видачею. Крім того, щоб потрапити в США, ви повинні перебувати в країні, для якої Сполучені Штати не закрили кордони. Як не дивно, на жителів пострадянського блоку заборона на в'їзд не діє. Тому спочатку ми відправимо Ломаченка у Москву, а звідти він прилетить сюди", – цитує Арума видання Boxing Scene.

Теофімо Лопес, Боб Арум і Василь Ломаченко XSPORT.ua

Він також розповів, що після перенесення поєдинку Ломаченка і Лопеса планував влаштувати боксерам проміжні бої, але вони заявили про готовність почекати до вересня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Теофімо пояснив, чому не може гарантувати те, що їхній поєдинок проти Ломаченка відбудеться.