"Відправимо в Москву": промоутер Ломаченка придумав, як провести бій проти Лопеса

Лопес оголосив про зрив поєдинку з Ломаченком через те, що наш співвітчизник не зможе потрапити в США через пандемію, але промоутер Боб Арум спростував цю інформацію

Американський боксер заявив, що відмовиться від бою, якщо на ньому не будуть присутні глядачі

Через коронавірус він був перенесений на невизначений термін

Спочатку поєдинок між Ломаченком і Лопесом був запланований на 30 травня у Нью-Йорку на "Медісон Сквер Гарден"

Промоутер Василя Ломаченка Боб Арум заявив, що українець може потрапити в США на бій з Теофімо Лопесом у вересні, якщо летітиме з Москви.

"Якщо у вас немає візи, то у вас проблеми, оскільки консульства закриті і не займаються їхньою видачею. Крім того, щоб потрапити в США, ви повинні перебувати в країні, для якої Сполучені Штати не закрили кордони. Як не дивно, на жителів пострадянського блоку заборона на в'їзд не діє. Тому спочатку ми відправимо Ломаченка у Москву, а звідти він прилетить сюди", – цитує Арума видання Boxing Scene.

Теофімо Лопес, Боб Арум і Василь Ломаченко XSPORT.ua

Він також розповів, що після перенесення поєдинку Ломаченка і Лопеса планував влаштувати боксерам проміжні бої, але вони заявили про готовність почекати до вересня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Теофімо пояснив, чому не може гарантувати те, що їхній поєдинок проти Ломаченка відбудеться.

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