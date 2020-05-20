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20 травня • оновлено в 12:17
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"Відправимо в Москву": промоутер Ломаченка придумав, як провести бій проти Лопеса

  • Спочатку поєдинок між Ломаченком і Лопесом був запланований на 30 травня у Нью-Йорку на "Медісон Сквер Гарден"

  • Через коронавірус він був перенесений на невизначений термін

  • Американський боксер заявив, що відмовиться від бою, якщо на ньому не будуть присутні глядачі

  • Лопес оголосив про зрив поєдинку з Ломаченком через те, що наш співвітчизник не зможе потрапити в США через пандемію, але промоутер Боб Арум спростував цю інформацію

3.6т
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Промоутер Василя Ломаченка Боб Арум заявив, що українець може потрапити в США на бій з Теофімо Лопесом у вересні, якщо летітиме з Москви.

"Якщо у вас немає візи, то у вас проблеми, оскільки консульства закриті і не займаються їхньою видачею. Крім того, щоб потрапити в США, ви повинні перебувати в країні, для якої Сполучені Штати не закрили кордони. Як не дивно, на жителів пострадянського блоку заборона на в'їзд не діє. Тому спочатку ми відправимо Ломаченка у Москву, а звідти він прилетить сюди", – цитує Арума видання Boxing Scene.

Теофімо Лопес, Боб Арум і Василь Ломаченко

Теофімо Лопес, Боб Арум і Василь Ломаченко

XSPORT.ua

Він також розповів, що після перенесення поєдинку Ломаченка і Лопеса планував влаштувати боксерам проміжні бої, але вони заявили про готовність почекати до вересня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Теофімо пояснив, чому не може гарантувати те, що їхній поєдинок проти Ломаченка відбудеться.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Тема
Ломаченко - Лопес
Особи
Теофімо Лопес Василь Ломаченко
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