"Відповіді не було": Повєткін зробив різку заяву

Російський боксер Олександр Повєткін відповів на звинувачення з боку команди Ділліана Уайта про те, що він уникає бою з британцем.

"Уайт – хороший, відомий боксер, перший номер в WBC. Був би цікавий бій. Ми вже давно погодилися на цей бій, але з їх боку ніякої відповіді, наскільки я знаю, не було. Дадуть вони відповідь, що бій буде – я вийду проти нього, чому ні?Поки цікаво і поки виходить – треба боксувати з сильними", – наводить слова "Русійського Витязя" прес-служба промоутерської компанії World Of Boxing Promotions.

Як повідомляв OBOZREVATEL, команда українського чемпіона Олександра Усика пояснила, чому не домовилась з Олександром Повєткіним про дебютний бій в суперважкій вазі.

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