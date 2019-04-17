МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
подушки «Венето Комфорт Антистрес» Взяти участь
Приз
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Новини боксу

"Відповіді не було": Повєткін зробив різку заяву

616Читати матеріал російською

Російський боксер Олександр Повєткін відповів на звинувачення з боку команди Ділліана Уайта про те, що він уникає бою з британцем.

"Уайт – хороший, відомий боксер, перший номер в WBC. Був би цікавий бій. Ми вже давно погодилися на цей бій, але з їх боку ніякої відповіді, наскільки я знаю, не було. Дадуть вони відповідь, що бій буде – я вийду проти нього, чому ні?Поки цікаво і поки виходить – треба боксувати з сильними", – наводить слова "Русійського Витязя" прес-служба промоутерської компанії World Of Boxing Promotions.

Новини
"Бій Усик - Повєткін не скасований": промоутер розкрив правду про переговори

⚡️Александр Повєткін: Від бою з Уайтом я не отказивался⚡️ ⠀ Російський боксер Олександр Повєткін прокоментував з'явилося заяву британського суперважкоатлета Ділліан Уайта про те, що росіянин, нібито, не хоче боксувати з ним в липні цього року в Лондоні. За словами Олександра Повєткіна, йому цікаві будь-які поєдинки з сильними боксерами. ⠀ "Уайт - хороший, відомий боксер, перший номер в WBC. Був би цікавий бій. Ми вже давно погодилися на цей бій, але з їх боку ніякої відповіді, наскільки я знаю, не було. Чи дадуть вони відповідь, що бій буде - я вийду проти нього, чому ні? поки цікаво і поки виходить - треба боксувати з сильними "

Публікація від World Of Boxing Promotions (@worldofboxingpromotions)

Як повідомляв OBOZREVATEL, команда українського чемпіона Олександра Усика пояснила, чому не домовилась з Олександром Повєткіним про дебютний бій в суперважкій вазі.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Особа
Олександр Повєткін
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
5
5
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки