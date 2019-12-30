"Відповідаю, чекайте!" Кадиров пригрозив Ємельяненку

Глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров пообіцяв нокаутувати Олександра Емельяненко в бою, який заплановано на 2020 рік.

Політик готовий побитися з бійцем змішаних єдиноборств за правилами боксу.

Рамзан Кадиров (зліва) Twitter Рамзана Кадирова

"Якщо відбудеться бій з Ємельяненком, то відповідаю, що в п'ятому раунді єдиним і першим ударом я покладу його. Так що, чекайте! Чотири з половиною раунди буду бігати по рингу, а в останньому раунді завдам один удар. Коротше, вгадайте, в корпус або в голову?" – написав Кадиров на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter.

Якщо відбудеться бій з Ємельяненко, то відповідаю, що в п'ятому раунді єдиним і першим ударом я покладу його.

Так що, чекайте!

Чотири з половиною раунду буду бігати по рингу, а в останньому раунді завдам один удар.

Коротше, вгадайте, в корпус або в голову? - Рамзан Кадиров (@RKadyrov) 29 грудня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Ємельяненко зухвало відреагував на виклик Рамзана Кадирова. При цьому сам глава Чечні зазначив, що обидва суперники зможуть добре заробити за поєдинок.

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