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30 грудня • оновлено в 21:27
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"Відповідаю, чекайте!" Кадиров пригрозив Ємельяненку

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Глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров пообіцяв нокаутувати Олександра Емельяненко в бою, який заплановано на 2020 рік.

Політик готовий побитися з бійцем змішаних єдиноборств за правилами боксу.

Рамзан Кадиров (зліва)

Рамзан Кадиров (зліва)

Twitter Рамзана Кадирова

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"Якщо відбудеться бій з Ємельяненком, то відповідаю, що в п'ятому раунді єдиним і першим ударом я покладу його. Так що, чекайте! Чотири з половиною раунди буду бігати по рингу, а в останньому раунді завдам один удар. Коротше, вгадайте, в корпус або в голову?" – написав Кадиров на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Ємельяненко зухвало відреагував на виклик Рамзана Кадирова. При цьому сам глава Чечні зазначив, що обидва суперники зможуть добре заробити за поєдинок.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Особи
Олександр Емельяненко Рамзан Кадиров
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Попович Олег
Попович Олег
А отсосать не обещал?
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Ctrah Vitas
Ctrah Vitas
Единственно правдивое высказывание "палытыка", это то, что он будет все время бегать от боксера, пока тот не угадает его в челюсть
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