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Відомому супертяжу проломили череп під час бою в Лондоні

6.3т Читати матеріал російською

Британський боксер Девід Аллен (17-5-2, 14 КО) був терміново госпіталізований після бою проти Девіда Прайса (25-6, 20 КО).

Після 10-го раунду команда Аллена відмовилася випускати боксера на ринг і бій був зупинений. Девіда доставили в лікарню, де йому діагностували перелом очниці, повідомляє WBN.

Прайс - Аллен

Прайс - Аллен

Прайс - Аллен

Прайс - Аллен

"Девіда Аллена відправили в госпіталь. У нього зламана очниця, а також є деякі проблеми з мовою. Йому просканує мозок, але ми не думаємо, що лікарі знайдуть що-небудь серйозне", - заявив промоутер Едді Хирн.

Девiд Прайс

Девiд Прайс

Прайс - Аллен

Прайс - Аллен

Прайс - Аллен

Прайс - Аллен

Прайс - Аллен

Прайс - Аллен

Прайс - Аллен

Прайс - Аллен

Прайс - Аллен

Прайс - Аллен

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Як повідомляв OBOZREVATEL, російський боксер Максим Дадашев був госпіталізований в критичному стані після поразки американцеві Сабріелю Матіасу. Бій був зупинений в 11-му раунді з ініціативи секунданта росіянина. Йому провели двогодинну операцію через субдуральної гематоми. Щоб ліквідувати набряк довелося видалити частину черепа.

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Англія Лондон
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