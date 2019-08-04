Відомого російського боксера поховали в Санкт-Петербурзі

Відомий російський боксер Максим Дадашев, який помер в США після поєдинку з пуерторіканцем Сабріелем Матіасом, похований на міському кладовищі в Петергофі за мусульманським звичаєм.

Тіло спортсмена було поховано о 12:30, хоча спочатку планувалося, що похорони відбудуться о 11:00. Але церемонія прощання з Дадашева затягнулася.

Рідні та близькі боксери почали збиратися біля моргу близько восьмої години ранку. Труна з тілом була виставлена на вулиці, о 8:50 її знову занесли в морг, після чого зі спортсменом міг попрощатися будь-який бажаючий.

Після прощання, згідно з мусульманським звичаєм, було проведено обряд обмивання і обов'язковий намаз за покійного. Після цього тіло боксера доставили на Петергофське кладовищі і поховали його в мусульманському секторі.

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