Відомий український супертяж достроково переміг в скандальному бою - опубліковано відео

Відомий український боксер у надважкій вазі В'ячеслав Шабранський (21-2, 17 КО) здобув свою 21-ту перемогу на професійному рингу.

Бій на вечорі боксу в Лас-Вегасі завершився достроково через дискваліфікацію суперника українця Фелікса Валера (18-3, 15 КО).

Представник Домініканської Республіки не зміг нічого протиставити технічному Шабранському, зробивши ставку на грубість в рингу. Темношкірий боксер періодично бив 32-річного житомирянина нижче пояса.

Рефері Роберт Берд в 5-му і 7-му раунді оштрафував хама зняттям залікового бала, а після третього разу за хвилину до фінального гонгу в останньому раунді, прийняв рішення зупинити бій і дискваліфікувати домініканця.

В'ячеслав Шабранський з командою Instagram

"Перш за все дякувати Богу, моїй родині і нашим друзям за підтримку. Я готовий йти вперед", - прокоментував свій успіх В'ячеслав.

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Нагадаємо, попередній поєдинок Шабранський провів 25 листопада 2017 року. У поєдинку за вакантний титул Всесвітньої боксерської організації (WBO) в напівважкій вазі програв росіянину Сергію Ковальову (31-2-1, 27 КО).

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