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Відомий український боксер здобув важку перемогу в США

4.8тЧитати новину російською

Відомий український боксер напівсередньої ваги Іван Редкач (21-4-1, 16 КО) здобув важку перемогу в 8-раундовому поєдинку над американцем Брайаном Джонсом (14-9, 8 КО).

Зустріч пройшла на вечорі боксу в Лос-Анджелесі (США), за підсумками якої судді одноголосно поставили оцінки на користь 32-річного уродженця Шостки 79-73, 78-74 і 77-75.

Іван Редкач

Сам бій пройшов в рівній боротьбі, де обидва боксери мали хороші шанси на успіх. Наш співвітчизник завдавав більше ударів і закономірно переміг, перервавши серію з двох поразок поспіль.

Іван Редкач (праворуч)

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У грудні минулого року Редкач (20-4-1, 16 KO), який потрапив в серйозне ДТП, програв представнику США Джону Моліні (30-7, 24 КО).

Особа
Іван Редкач
Місце
СШАЛос Анджелес
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