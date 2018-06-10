Відомий український боксер здобув важку перемогу в США

Відомий український боксер напівсередньої ваги Іван Редкач (21-4-1, 16 КО) здобув важку перемогу в 8-раундовому поєдинку над американцем Брайаном Джонсом (14-9, 8 КО).

Зустріч пройшла на вечорі боксу в Лос-Анджелесі (США), за підсумками якої судді одноголосно поставили оцінки на користь 32-річного уродженця Шостки 79-73, 78-74 і 77-75.

Іван Редкач

Сам бій пройшов в рівній боротьбі, де обидва боксери мали хороші шанси на успіх. Наш співвітчизник завдавав більше ударів і закономірно переміг, перервавши серію з двох поразок поспіль.

Іван Редкач (праворуч)

У грудні минулого року Редкач (20-4-1, 16 KO), який потрапив в серйозне ДТП, програв представнику США Джону Моліні (30-7, 24 КО).