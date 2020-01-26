Відомий український боксер зазнав розгромної поразки в чемпіонському бою

Відомий український боксер Арнольд Хегай (16-0-1, 10 КО) зазнав поразки в поєдинку за звання чемпіона світу за версією IBO і статус обов'язкового претендента WBO.

Фултон - Хегай (червоні труси)

У Нью-Йорку на арені Barclays Center 27-річний уродженець Одещини поступився американцеві Стівену Фултону (17-0, 8 КО) одноголосним рішенням суддів – 116: 112, 117: 111, 117: 111.

Фултон - Хегай

Українець працював першим номером, у той час як Фултон побудував бій на контратаках. У третьому раунді Арольд борцівськими прийомами відправив американця на кинувся, а в четвертому був близький, щоб потрясти опонента, потрапивши чистий удар в голову.

З середини бою Стівен перехопив ініціативу, став викидати більше ударів і частіше потрапляти. Український боксер втратив швидкість, його все удари стали передбачувані, після чого спортсмен з США легко довів поєдинок до перемоги.

Фултон - Хегай

Фултон - Хегай

Фултон - Хегай

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