Відомий український боксер заразився коронавірусом і скасував чемпіонський бій

Максим Іншаков Бокс 11:12, 17.10.2020 Оновлено: 11:24, 17.10.2020

Український боксер середньої ваги Андрій Великовський (17-2-1, 10 КО) заразився коронавірусом і не зможе вийти на бій у Німеччині, повідомляє Luckypunchnet з посиланням на тренера В'ячеслав Сенченка.

В інтерв'ю ЗМІ наставник зазначив, що жодних симптомів у боксера не спостерігалося.

Бій Великовського скасований
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Українець в суботу, 17 жовтня, повинен був битися з чехом Анатолієм Хунаняном (9-6-1, 5 КО) за пояс WBC Asian Boxing Council.

Як повідомляв OBOZREVATEL, рік тому Великовський нокаутував поляка Патрика Шиманьскі (20-3, 10 KO). Бій за вакантний титул інтернаціонального чемпіона Польщі відбувся на арені MOSiR Hall в Радомі.

Раніше Великовський нокаутував мексиканця Хосе Кастанеду (14-12-2, 5 КО).

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