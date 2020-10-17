Відомий український боксер заразився коронавірусом і скасував чемпіонський бій

Український боксер середньої ваги Андрій Великовський (17-2-1, 10 КО) заразився коронавірусом і не зможе вийти на бій у Німеччині, повідомляє Luckypunchnet з посиланням на тренера В'ячеслав Сенченка.

В інтерв'ю ЗМІ наставник зазначив, що жодних симптомів у боксера не спостерігалося.

Бій Великовського скасований Facebook Luckypunchnet

Українець в суботу, 17 жовтня, повинен був битися з чехом Анатолієм Хунаняном (9-6-1, 5 КО) за пояс WBC Asian Boxing Council.

Як повідомляв OBOZREVATEL, рік тому Великовський нокаутував поляка Патрика Шиманьскі (20-3, 10 KO). Бій за вакантний титул інтернаціонального чемпіона Польщі відбувся на арені MOSiR Hall в Радомі.

Раніше Великовський нокаутував мексиканця Хосе Кастанеду (14-12-2, 5 КО).