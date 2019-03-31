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Відомий український боксер забив суперника в Росії

7.2тЧитати матеріал російською

Непереможний український боксер другої найлегшої ваги Арнольд Хегай здобув чергову перемогу на професійному ринзі.

У російському Володимирі 27-річний спортсмен впевнено розібрався з представником Танзанії Хайдарі Мчаньо.

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Наш співвітчизник домінував на ринзі з перших секунд. У звичній собі манері Хегай бомбардував суперника ударами по корпусу і голові, змушуючи того притискатися до канатів. В результаті активність українця дала про себе знати – Мчаньо вирішив здатися після восьмого раунду, і на наступну трихвилинку виходити відмовився. Рефері присудив перемогу нашому боксеру технічним нокаутом.

Таким чином, Арнольд здобув 15-ту перемогу в 16 поєдинах в професійному боксі. Ще один бій українця завершився внічию.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український чемпіон Олександр Гвоздик захистив пояс за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC) в напівважкій вазі. Його суперника, француз Дуду Нгумбу, відмовився від продовження поєдинку в п'ятому раунді, пославшись на травму.

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Особа
Арнольд Хегай
Місце
РосіяВолодимир
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Слепцов Егор
Слепцов Егор
А что непобедимый делает у ахрессора? Почему не скачет как его земы папуасы?
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