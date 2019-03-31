Відомий український боксер забив суперника в Росії

Непереможний український боксер другої найлегшої ваги Арнольд Хегай здобув чергову перемогу на професійному ринзі.
У російському Володимирі 27-річний спортсмен впевнено розібрався з представником Танзанії Хайдарі Мчаньо.
Виграв бій! Дякую всім велике за привітання! @abel_khachatryan @salitaprom #arnoldkhegai #boxing #professionalboxing #arniteam #odessa #moscow #usa #usaboxing #korea #koreanboxing #fight #champion #abelboxinggym #ultimatumboxing #salitapromotions #showtime #boxingshow #showbox # 2300arena #champion #knockout #philadelphiaboxing #brooklyn #vladimir
Наш співвітчизник домінував на ринзі з перших секунд. У звичній собі манері Хегай бомбардував суперника ударами по корпусу і голові, змушуючи того притискатися до канатів. В результаті активність українця дала про себе знати – Мчаньо вирішив здатися після восьмого раунду, і на наступну трихвилинку виходити відмовився. Рефері присудив перемогу нашому боксеру технічним нокаутом.
Таким чином, Арнольд здобув 15-ту перемогу в 16 поєдинах в професійному боксі. Ще один бій українця завершився внічию.
Як повідомляв OBOZREVATEL, український чемпіон Олександр Гвоздик захистив пояс за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC) в напівважкій вазі. Його суперника, француз Дуду Нгумбу, відмовився від продовження поєдинку в п'ятому раунді, пославшись на травму.
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