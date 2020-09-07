Відомий український боксер розповів про напад Ломаченка в церкві

Михайло Морозов Бокс 11:47, 7.09.2020 Оновлено: 12:28, 7.09.2020

Відомий український боксер Іван Редкач розповів про конфлікт із Василем Ломаченком в одній із церков Лос-Анджелеса.

"Прийшовши сьогодні з сім'єю до церкви, я зустрів там Василя з його командою. Я з Василем привітався, на що православна та людина та вірянин, яким себе позиціонує Василь, зі словами "ти чого, бл*, поплутав" відштовхнув мене двома руками і попросив залишитися тут і зараз і чекати його на з'ясування стосунків, мовляв, йому є що мені висунути", – розкрив Редкач подробиці інциденту на своїй сторінці в Instagram.

Іван Редкач розповів про конфлікт із Ломаченком
Instagram Івана Редкача
Іван Редкач розповів про конфлікт із Ломаченком у церкві
Instagram Івана Редкача

Він також порадив Ломаченку вийти з соціальних мереж, якщо його так сильно зачіпає критика, і заявив, що такою поведінкою Василь принижує свого батька Анатолія.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Редкач заявив, що Ломаченко заблокував його в Instagram після того, як Іван висміяв Василя в соціальній мережі.

Він також дозволив собі пожартувати на тему майбутнього бою Ломаченка проти Теофімо Лопеса і зізнався, що вболіватиме за американця.

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