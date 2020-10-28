Відомий український боксер розкритикував форму Усика перед боєм із Чісорою

Відомий український боксер напівсередньої ваги Іван Редкач розкритикував фізичний стан Олександра Усика перед боєм проти Дерека Чісори.

На Instagram-каналі BoxingTime.ua з'явилося відео, на якому Усик у гарному настрої танцює під один із знаменитих хітів. У коментарі прийшов Редкач і звернувся до першого тренера нашого співвітчизника Сергія Лапіна, запитавши у нього, куди поділися м'язи на руках і прес Олександра.

Він нагадав, що перед боєм за титул абсолютного чемпіона світу в першій важкій вазі проти росіянина Мурата Гассієва у 2018 році Усик був "машиною".

Як повідомляв OBOZREVATEL, поєдинок Олександра проти Чісори відбудеться в суботу, 31 жовтня, в Лондоні. Раніше букмекери несподівано змінили котирування на переможця цього протистояння.