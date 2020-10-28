Відомий український боксер розкритикував форму Усика перед боєм із Чісорою

Михайло Морозов
Михайло Морозов
Бокс
2,8 т.
Олександр Усик та Іван Редкач

Відомий український боксер напівсередньої ваги Іван Редкач розкритикував фізичний стан Олександра Усика перед боєм проти Дерека Чісори.

На Instagram-каналі BoxingTime.ua з'явилося відео, на якому Усик у гарному настрої танцює під один із знаменитих хітів. У коментарі прийшов Редкач і звернувся до першого тренера нашого співвітчизника Сергія Лапіна, запитавши у нього, куди поділися м'язи на руках і прес Олександра.

Він нагадав, що перед боєм за титул абсолютного чемпіона світу в першій важкій вазі проти росіянина Мурата Гассієва у 2018 році Усик був "машиною".

Іван Редкач розкритикував форму Усика

Як повідомляв OBOZREVATEL, поєдинок Олександра проти Чісори відбудеться в суботу, 31 жовтня, в Лондоні. Раніше букмекери несподівано змінили котирування на переможця цього протистояння.

Усик - ЧiсораДерек ЧісораІван РедкачОлександр Усик