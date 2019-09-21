Український боксер другої найлегшої ваги Олександр Єгоров (20-2-1, 10 КО) програв Луці Рігольді (22-1-1, 8 КО) бій за титул EBU (Європейський боксерський союз).

Зустріч пройшла 20 вересня в Італії і за підсумками 12 раундів завершилася перемогою місцевого бійця – 120-110, 120-110 і 117-110.

В ході поєдинку українець отримав серйозне розсічення. Кров заливала обличчя Єгорову і заважало йому концентруватися на супернику. Команда 31-річного українця не змогла ліквідувати пошкодження. Травму голови в області потилиці отримав і італієць, але вона йому заважала набагато менше.

Рігольді (білі труси) - Єгоров (золоті труси) lucarigoldi.it

Рігольді (білі труси) - Єгоров (золоті труси) lucarigoldi.it

Рігольді (білі труси) - Єгоров (золоті труси) lucarigoldi.it

Рігольді (білі труси) - Єгоров (золоті труси) lucarigoldi.it

Рігольді (білі труси) - Єгоров (золоті труси) lucarigoldi.it

Рігольді (білі труси) - Єгоров (золоті труси) lucarigoldi.it

Рігольді (білі труси) - Єгоров (золоті труси) lucarigoldi.it

Рігольді (білі труси) - Єгоров (золоті труси) lucarigoldi.it

Рігольді (білі труси) - Єгоров (золоті труси) lucarigoldi.it

Рігольді (білі труси) - Єгоров (золоті труси) lucarigoldi.it

Рігольді (білі труси) - Єгоров (золоті труси) lucarigoldi.it

Рігольді (білі труси) - Єгоров (золоті труси) lucarigoldi.it

Рігольді (білі труси) - Єгоров (золоті труси) lucarigoldi.it

Рігольді (білі труси) - Єгоров (золоті труси) lucarigoldi.it

Рігольді (білі труси) - Єгоров (золоті труси) lucarigoldi.it

Рігольді (білі труси) - Єгоров (золоті труси) lucarigoldi.it

Рігольді (білі труси) - Єгоров (золоті труси) lucarigoldi.it

Рігольді (білі труси) - Єгоров (золоті труси) lucarigoldi.it

Рігольді (білі труси) - Єгоров (золоті труси) lucarigoldi.it

Рігольді (білі труси) - Єгоров (золоті труси) lucarigoldi.it

Рігольді (білі труси) - Єгоров (золоті труси) lucarigoldi.it

Рігольді (білі труси) - Єгоров (золоті труси) lucarigoldi.it

Рігольді (білі труси) - Єгоров (золоті труси) lucarigoldi.it

Рігольді (білі труси) - Єгоров (золоті труси) lucarigoldi.it

Рігольді (білі труси) - Єгоров (золоті труси) lucarigoldi.it

Рігольді (білі труси) - Єгоров (золоті труси) lucarigoldi.it

Рігольді (білі труси) - Єгоров (золоті труси) lucarigoldi.it

Рігольді (білі труси) - Єгоров (золоті труси) lucarigoldi.it

Рігольді (білі труси) - Єгоров (золоті труси) lucarigoldi.it

Рігольді (білі труси) - Єгоров (золоті труси) lucarigoldi.it

Рігольді (білі труси) - Єгоров (золоті труси) lucarigoldi.it

Рігольді (білі труси) - Єгоров (золоті труси) lucarigoldi.it

Рігольді (білі труси) - Єгоров (золоті труси) lucarigoldi.it

Рігольді (білі труси) - Єгоров (золоті труси) lucarigoldi.it

Рігольді (білі труси) - Єгоров (золоті труси) lucarigoldi.it

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно моторошний нокаут склав боксера навпіл. Поєдинок у другій напівлегкій вазі відбувся в андеркарті бою Ломаченко - Кемпбпелл, і завершився потужним ударом в другому раунді.

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