Відомий український боксер побив іменитого ветерана - опубліковано відео

Небитий український суперважковаговик Олександр Захожий (13-0, 10 КО) переміг самого іменитого в кар'єрі суперника.

На вечорі боксу в Німеччині 26-річний уродженець Запоріжжя одноголосним рішенням суддів здолав експретендента на титул WBC Кевіна Джонсона (34-15-1, 18 КО).

8-раундовий бій складався легко для українця. Уже в 4-му раунді Олександр майже зумів відправити американського ветерана на настил, проте рефері так і не відрахував нокдаун.

6'9 "Ukrainian heavyweight Oleksandr Zakhozhyi beats Kevin Johnson over 8 rounds. He looks to have improved physically, not smothering his work as much and maintaining distance making Kingpin miss whilst loading up . He briefly had KJ hurt in the 4th. Pic.twitter .com / lhMrVfa21l