Відомий супертяж відмовив Усику

Команда українського чемпіона Олександра Усика вступала в переговори з відомим важковаговиком Артуром Шпілкою щодо проведення дебютного бою в супертяжах. Однак колишній претендент на чемпіонський титул відповів відмовою на пропозицію.
"Був попередній запит, але я його відразу відхилив. Вже на початку співпраці Артура з новим тренером Романом Анучиним я запитав у наставника, який термін проведення бою буде оптимальним для Артура. Він сказав мені орієнтуватися на червень, тому саме цього терміну ми і дотримуємося" , - зробив заяву промоутер Шпілки Анджей Василевський, повідомляє RingPolska.
Олександр Усик і Артур Шпілка
Також з польським супертяжем хотів битися Кубрат Пулєв, однак його пропозиція також була відхилена.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Олександр Усик офіційно оголосив про свій перехід в суперважку вагову категорію.
Очікується, що українець дебютує в новому дивізіоні поєдинком проти Карлоса Такама з Камеруну.
При цьому бій Усик – Такам може бути перенесений, так як заплановано на ту ж дату, що і сутичка американців Деонтея Уайлдера і Домініка Бризила.
Всесвітня боксерська рада (WBC) вирішила не позбавляти українця пояса чемпіона у важкій вазі.
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