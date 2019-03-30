Відомий супертяж відмовив Усику

Команда українського чемпіона Олександра Усика вступала в переговори з відомим важковаговиком Артуром Шпілкою щодо проведення дебютного бою в супертяжах. Однак колишній претендент на чемпіонський титул відповів відмовою на пропозицію.

"Був попередній запит, але я його відразу відхилив. Вже на початку співпраці Артура з новим тренером Романом Анучиним я запитав у наставника, який термін проведення бою буде оптимальним для Артура. Він сказав мені орієнтуватися на червень, тому саме цього терміну ми і дотримуємося" , - зробив заяву промоутер Шпілки Анджей Василевський, повідомляє RingPolska.

Олександр Усик і Артур Шпілка

Також з польським супертяжем хотів битися Кубрат Пулєв, однак його пропозиція також була відхилена.

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