Відомий супертяж вкусив суперника за груди під час бою - відеофакт

Відомий британський важковаговик Каш Алі потрапив в гучний скандал під час свого бою із співвітчизником Девідом Прайсом.

Девід Прайс Twitter.com/BTSportBoxing

Каш Алі - Девід Прайс Twitter.com/BTSportBoxing

Девід Прайс Twitter.com/BTSportBoxing

Каш Алі - Девід Прайс Twitter.com/BTSportBoxing

Під час поєдинку в Ліверпулі Каш вкусив суперника за груди. Інцидент стався в п'ятому раунді.

Прайс потряс Алі важким ударом, той став в'язати опонента і обидва впали. У цей момент Каш і вчепився в Девіда.

Рефері, почувши крики Прайса про те, що його кусають, зупинив зустріч і присудив перемогу Прайса, дискваліфікувавши Алі.

У Прайса 24 перемоги і шість поразок. Для Алі ця поразка стала першою після 16 боїв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ніч на 31 березня Олександр Гвоздик впевнено захистив свій титул чемпіона в напівсередній вазі WBC. 33-річний харків'янин переміг Дуду Нгумбу технічним нокаутом.

Бій завершився в 5-му раунді після того, як темношкірий боксер отримав травму і відмовився продовжувати битися.

Пізніше Олександр дав перший коментар, розповівши про неприємний осад, який у нього залишився від такої перемоги.

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