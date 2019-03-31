МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
1 кг кави в зернах Взяти участь
Приз
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Новини боксу

Відомий супертяж вкусив суперника за груди під час бою - відеофакт

1.3тЧитати матеріал російською

Відомий британський важковаговик Каш Алі потрапив в гучний скандал під час свого бою із співвітчизником Девідом Прайсом.

Девід Прайс

Девід Прайс

Twitter.com/BTSportBoxing

Каш Алі - Девід Прайс

Каш Алі - Девід Прайс

Twitter.com/BTSportBoxing

Девід Прайс

Девід Прайс

Twitter.com/BTSportBoxing

Каш Алі - Девід Прайс

Каш Алі - Девід Прайс

Twitter.com/BTSportBoxing

Під час поєдинку в Ліверпулі Каш вкусив суперника за груди. Інцидент стався в п'ятому раунді.

Прайс потряс Алі важким ударом, той став в'язати опонента і обидва впали. У цей момент Каш і вчепився в Девіда.

Рефері, почувши крики Прайса про те, що його кусають, зупинив зустріч і присудив перемогу Прайса, дискваліфікувавши Алі.

У Прайса 24 перемоги і шість поразок. Для Алі ця поразка стала першою після 16 боїв.

Новини
Воротаря "Динамо" під час матчу Ліги чемпіонів вкусила отруйна комаха

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ніч на 31 березня Олександр Гвоздик впевнено захистив свій титул чемпіона в напівсередній вазі WBC. 33-річний харків'янин переміг Дуду Нгумбу технічним нокаутом.

Бій завершився в 5-му раунді після того, як темношкірий боксер отримав травму і відмовився продовжувати битися.

Пізніше Олександр дав перший коментар, розповівши про неприємний осад, який у нього залишився від такої перемоги.

Про спорт і не тільки – в нашому Instagram!

Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
4
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Medved George
Medved George
Хорошо хоть за грудь, а мог и за ... ! Вот это было бы чудо!
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки