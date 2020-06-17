Відомий промоутер розкритикував WBC, згадавши Ломаченка

Відомий промоутер Едді Хірн розкритикував Всесвітню боксерську раду (WBC) за присудження титулу "франчайзингового" чемпіона, навівши приклад ситуації з Василем Ломаченком.

"Що дає титул "франчайзингового" чемпіона? Він дозволяє не проводити обов'язковий захист титулу. Нещодавно у нас була ситуація з Девіном Хейні. Наш боксер був обов'язковим претендентом на бій з Василем Ломаченком, але WBC зробив його "франчайзинговим" чемпіоном, а це означає, що він не зобов'язаний захищати свій титул. У чому тоді сенс руху вгору в рейтингу своєї організації, якщо ти не можеш отримати шанс на бій із чемпіоном?" – сказав Хірн в інтерв'ю на YouTube-каналі Sky Sports Boxing.

Він зізнався, що не розуміє, чому "франчайзинговий" чемпіон не втрачає титул, навіть якщо програє поєдинок обов'язковому претенденту.

"Якщо ти "франчайзинговий" чемпіон, то ти чомусь не втрачаєш свій титул. Боксер, який побив тебе, не стає "франчайзинговими" чемпіоном. Це все створює плутанину, яка не потрібна фанатам. Сподіваюся, що ми зможемо якось обмежити "франчайзингових" чемпіонів і досягнемо того, що обов'язкові претенденти отримають свій шанс", – підсумував промоутер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, один з підопічних Хірна Ділліан Уайт подав до суду на WBC через дату обов'язкового бою за титул проти Тайсона Ф'юрі.