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18 вересня • оновлено в 19:58
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Відомий нокаутер забив суперника в чемпіонському бою

2.2т Читати матеріал російською

Відомий нокаутер Емануель Наваррете (28-1, 24 КО) ефектно захистив титул чемпіона світу у другій найлегшій вазі за версією WBO.

На вечорі боксу на T-Mobile Arena мексиканець забив представника Філіппін Хуана Мігеля Елорде (28-1, 15 КО) на прізвисько "Бос".

Зустріч завершилася перемогою 24-річного Наваррете технічним нокаутом в четвертому раунді.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим подивитися, як це було.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, непереможний американський боксер Решард Хікс (12-0-1, 6 КО) зазнав сенсаційної поразки від представника Казахстану Данияра Елеусінова (7-0, 3 КО).

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