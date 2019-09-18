Відомий нокаутер забив суперника в чемпіонському бою

Відомий нокаутер Емануель Наваррете (28-1, 24 КО) ефектно захистив титул чемпіона світу у другій найлегшій вазі за версією WBO.

На вечорі боксу на T-Mobile Arena мексиканець забив представника Філіппін Хуана Мігеля Елорде (28-1, 15 КО) на прізвисько "Бос".

Зустріч завершилася перемогою 24-річного Наваррете технічним нокаутом в четвертому раунді.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, непереможний американський боксер Решард Хікс (12-0-1, 6 КО) зазнав сенсаційної поразки від представника Казахстану Данияра Елеусінова (7-0, 3 КО).

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