Відомий боксер подав до суду на WBC через чемпіонський бій із Ф'юрі

Британський боксер Ділліан Уайт подав до суду на Всесвітню боксерську раду (WBC) через дату обов'язкового бою за чемпіонський титул проти Тайсона Ф'юрі.

Як повідомляє видання SkySports, раніше президент WBC Маурісіо Сулейман пообіцяв Уайту, що його поєдинок за пояс відбудеться до лютого 2021 року. Незважаючи на це, Ф'юрі має провести третій бій проти Деонтея Уайлдера до кінця 2020 року і має домовленість з Ентоні Джошуа про два поєдинки за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкому дивізіоні в 2021 році.

"Існує певна процедура визначення дати обов'язкового захисту титулу в суперважкому дивізіоні. За порадою юриста WBC, я не буду коментувати цю ситуацію", – заявив Сулейман.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відомий промоутер Боб Арум заявив, що Уайту слід провести бій проти українця Олександра Усика, в якому й визначиться боксер, який поб'ється з переможцем протистояння Джошуа та Ф'юрі.