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Відомий боксер назвав українців розбалуваними

Олександр Чеканов
Олександр Чеканов
Бокс
2,0 т.
Відомий боксер назвав українців розбалуваними

Владислав Сіренко виступить на вечорі боксу промоутерської компанії Усика. Пресслужба Владислава Сіренка

Український супертяж Владислав Сіренко висловив думку про те, що в нашій країні дуже багато талановитих і класних боксерів, через що фанати пересичені яскравими шоу.

За його словами, в Європі і в ПАР, де Сіренку доводилося виступати, по-іншому ставляться до спортсменів у рингу.

"У кожній країні глядачі поводяться по-різному. Наша публіка, мабуть, трохи розбалувана, адже в Україні дуже багато талановитих спортсменів. У ПАР, наприклад, такого немає – там я був білою вороною. Європа з великою повагою ставиться до спортсменів, там завжди приємно виступати, адже не чуєш на свою адресу якихось негативних коментарів", – наводить слова Сіренка Mixsport.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український боксер Олександр Усик створив свою промоутерську компанію, яка 1 серпня проведе перше шоу. Участь у ньому візьме й Владислав Сіренко,

Владислав Сіренко
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