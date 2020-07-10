Відомий боксер назвав українців розбалуваними

Український супертяж Владислав Сіренко висловив думку про те, що в нашій країні дуже багато талановитих і класних боксерів, через що фанати пересичені яскравими шоу.

За його словами, в Європі і в ПАР, де Сіренку доводилося виступати, по-іншому ставляться до спортсменів у рингу.

"У кожній країні глядачі поводяться по-різному. Наша публіка, мабуть, трохи розбалувана, адже в Україні дуже багато талановитих спортсменів. У ПАР, наприклад, такого немає – там я був білою вороною. Європа з великою повагою ставиться до спортсменів, там завжди приємно виступати, адже не чуєш на свою адресу якихось негативних коментарів", – наводить слова Сіренка Mixsport.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український боксер Олександр Усик створив свою промоутерську компанію, яка 1 серпня проведе перше шоу. Участь у ньому візьме й Владислав Сіренко,