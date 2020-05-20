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20 травня • оновлено в 19:46
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Відомий боксер Іван Редкач висміяв Ломаченка за його відео з дівчиною

4.1т
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Відомий український боксер середньої ваги Іван Редкач висміяв відео з чемпіоном WBO і WBA, WBC в легкій вазі Василем Ломаченком (14-1, 10 КО) на вечорі боксу в Броварах.

У ролику Ломаченко обіймаючись позує з дітьми, проте в той момент, коли його намагається обняти дівчина для фотосесії, Василь "пов'язує" свої руки за спиною.

"Вася і фанати. Хто йому руки зв'язав?" – здивовано відзначив Редкач.

Відомий боксер висміяв Ломаченка за його "пов'язане" відео з дівчиною

Як повідомляв OBOZREVATEL, Іван Редкач звинуватив тренера Олександра Усика Сергія Лапіна в тому, що у того є російське громадянство. Середньоваговик також висловився про побожність Усика і його кума Василя Ломаченка.

Пізніше Редкач заявив, що Ломаченко заблокував його у соціальній мережі Instagram.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особи
Іван Редкач Василь Ломаченко
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