Відомий боксер-чемпіон побив поліцейських і потрапив в СІЗО - відеофакт

Колишній чемпіон Франції в напівважкій вазі Крістоф Деттінгер (18-4-1, 7 КО) був заарештований в Парижі після нападу на працівників поліції.

кадр з відео

Інцидент стався під час чергової акції протесту "жовтих жилетів", що вилилася в безлади. Рукоприкладство боксера зняв випадковий очевидець.

На відео видно, як Деттінгер (нападає на поліцейського на мосту, використовуючи весь арсенал своєї техніки. Крім того в мережу потрапили кадри, як француз б'є ногами спецназівця, який впав.

Крістов Деттінгер (зліва) boxrec.com

Після резонансу в інтернеті Деттінгер записав відео з вибаченнями, зазначивши, що "захищався", так як поліція нібито застосувала проти нього і дружини сльозогінний газ. Потім він здався правоохоронцям і в даний момент знаходиться в СІЗО.

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