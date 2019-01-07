Відомий боксер-чемпіон побив поліцейських і потрапив в СІЗО - відеофакт

Колишній чемпіон Франції в напівважкій вазі Крістоф Деттінгер (18-4-1, 7 КО) був заарештований в Парижі після нападу на працівників поліції.
кадр з відео
Інцидент стався під час чергової акції протесту "жовтих жилетів", що вилилася в безлади. Рукоприкладство боксера зняв випадковий очевидець.
На відео видно, як Деттінгер (нападає на поліцейського на мосту, використовуючи весь арсенал своєї техніки. Крім того в мережу потрапили кадри, як француз б'є ногами спецназівця, який впав.
Крістов Деттінгер (зліва)
boxrec.com
Після резонансу в інтернеті Деттінгер записав відео з вибаченнями, зазначивши, що "захищався", так як поліція нібито застосувала проти нього і дружини сльозогінний газ. Потім він здався правоохоронцям і в даний момент знаходиться в СІЗО.
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