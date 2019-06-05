"Відмовимося від чемпіонських титулів!" У Усика зробили заяву

Промоутер чемпіона світу за версіями WBO, IBF у важкій вазі Олександра Усика (16-0, 12 КО) Олександр Красюк заявив, що кримчанин відмовиться від цих титулів.

"Найближчим часом ми відмовимося від пояса WBO, зате WBO може оголосити Усика обов'язковим претендентом на бій проти чемпіона світу в суперважкій ваговій категорії. А по IBF, то позиція цієї організації невідома. Так чи інакше, але Усик готовий добровільно віддати всі пояси. Навіщо вони йому потрібні, якщо Олександр має намір перейти в суперважку вагову категорії?" - цитує Красюка onlilne.express.

Прокоментував промоутер і інформацію про відмову від титулу чемпіона за версією WBC.

"Під час переговорів ми чесно озвучили, що є плани битися в суперважкій ваговій категорії, а не в важкому дивізіоні. І ми домовилися з WBC, Усик в будь-який момент може вийти на бій проти нового чемпіона світу у ваговій категорії до 90,719 кг. Подібна домовленість існує з WBA", - підсумував Красюк.

Олександр Усик в суботу, 25 травня, повинен був провести поєдинок проти представника Камеруну Карлоса Такама.

Бій планувалося провести в американському Оксон Хіллі на арені MGM National Harbor і він повинен був стати дебютним для нашого співвітчизника в суперважкій вазі. Однак через травму Усика, який в ході підготовки отримав пошкодження біцепса правої руки, поєдинок був скасований.

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