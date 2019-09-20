Відмова від захисту: WBC зробила заяву про позбавлення Ломаченка чемпіонського пояса

Всесвітня боксерська рада (WBC) не збирається позбавляти українця Василя Ломаченка чемпіонського пояса через його відмову проводити бій із обов'язковим претендентом Девіном Хейні.

За словами президента організації Маурісіо Сулеймана, WCB не має наміру позбавляти нашого співвітчизника можливості стати абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі.

Василь Ломаченко

"Ми не збираємося змушувати Ломаченка негайно проводити обов'язковий захист із Хейні. Не можемо дозволити собі заважати чемпіону, який шукає можливість провести максимально великі бої. Адже його дії – на благо боксу. І, звичайно ж, аж ніяк не збираємося позбавляти Ломаченка титулу за те, що він не зустрінеться з Хейні в наступному бою. Так було б нечесно. Давайте краще почекаємо, коли обов'язковий претендент буде дійсно готовий битися з чемпіоном", – цитує главу WBC vringe.com.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Василь Ломаченко висловив бажання відмовитися від проведення чемпіонського поєдинку в цьому році.

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