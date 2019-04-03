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Відмова від бою: Ломаченко отримав невтішні новини

7.5тЧитати матеріал російською

Чемпіон світу за версією Міжнародної боксерської федерації (IBF) в легкій вазі Річард Коммі не має наміру найближчим часом виходити в ринг проти Василя Ломаченка.

Представник Гани отримав травму в поєдинку проти росіянина Іси Чанієва і не зможе 12 квітня провести об'єднавчий бій з українцем. Тепер же Коммі має намір відкласти такий поєдинок.

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Василь Ломаченко та Річард Коммі

Василь Ломаченко та Річард Коммі

BoxingScene

"Повертаючись після травми, ви не бажаєте битися з чемпіоном або хлопцем, якого вважають найкращим незалежно від вагової категорії. Вам потрібно подивитися, як себе почуває ваша рука, і, можливо, перейти до захисту титулу та подивитися, чи готові ви. Ви хочете влаштувати такий бій, будучи в ідеальній формі, щоб не було ніяких виправдань", – наводить слова Коммі GhanaWeb.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 12 квітня Василь Ломаченко проведе захист своїх чемпіонських поясів у поєдинку проти британського претендента Ентоні Кролли.

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Особи
Рiчард КоммiВасиль Ломаченко
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Бізяна всралась
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