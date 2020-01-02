Відмова через політику: російського кривдника Гвоздика можуть позбавити чемпіонського пояса

Росіянин Артур Бетербієв може бути позбавлений чемпіонського пояса за версією Міжнародної боксерської федерації (IBF) у напівважкій вазі.
Представник Чеченської Республіки повинен провести обов'язковий захист титулу в поєдинку проти китайця Мена Фаньлуна навесні нинішнього року. При цьому торги на організацію бою виграла промоутерська компанія Roc Nation Sports, яка веде справи претендента, пише Boxing Scene.
Гвоздик – Бетербієв
Це означає, що поєдинок Бетербієв – Фаньлун повинен пройти в Китаї. Однак російський боксер, який в жовтні нокаутував Олександра Гвоздика, категорично проти такого розвитку подій за політичними мотивами. Артур виступає категорично проти китайської влади, звинувачуючи її у переслідуваннях уйгурських мусульман.
Якщо росіянин відмовиться від проведення бою в Китаї, він буде позбавлений титулу IBF, який оголосять вакантним.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Усик підколов Олександра Гвоздика, назвавши його "гр***ною Вікіпедією".
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