Відмова через політику: російського кривдника Гвоздика можуть позбавити чемпіонського пояса

Росіянин Артур Бетербієв може бути позбавлений чемпіонського пояса за версією Міжнародної боксерської федерації (IBF) у напівважкій вазі.

Представник Чеченської Республіки повинен провести обов'язковий захист титулу в поєдинку проти китайця Мена Фаньлуна навесні нинішнього року. При цьому торги на організацію бою виграла промоутерська компанія Roc Nation Sports, яка веде справи претендента, пише Boxing Scene.

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Гвоздик – Бетербієв

Це означає, що поєдинок Бетербієв – Фаньлун повинен пройти в Китаї. Однак російський боксер, який в жовтні нокаутував Олександра Гвоздика, категорично проти такого розвитку подій за політичними мотивами. Артур виступає категорично проти китайської влади, звинувачуючи її у переслідуваннях уйгурських мусульман.

Якщо росіянин відмовиться від проведення бою в Китаї, він буде позбавлений титулу IBF, який оголосять вакантним.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Усик підколов Олександра Гвоздика, назвавши його "гр***ною Вікіпедією".

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