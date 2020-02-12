"Відкриє багато дверей": Кличко натякнув на повернення в бокс

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко заговорив про проведення реваншу з Тайсоном Ф'юрі, якщо той переможе Деонтея Уайлдера в їхньому повторному бою 22 лютого.

"Як не дивно, я думаю, чи хочу, щоб Ф'юрі переміг. Може у нього й не вийде, але мені б цього хотілося. А потім буде реванш між мною та Ф'юрі. Чи оголошую я про повернення? Ні. Однак несподівана перемога Ф'юрі може відкрити багато дверей і створити інтригу", – заявив Кличко в інтерв'ю агентству The National.

Володимир Кличко

Він також зробив свій прогноз на реванш Вайлдера та Ф'юрі, заявивши, що поєдинок закінчиться або перемогою американця нокаутом, або перемогою британця за очками.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Тайсон Ф'юрі підтвердив слова свого співвітчизника Ділліана Уайта, який розповів, що Володимир Кличко жорстко нокаутував Деонтея Вайлдера під час тренувального табору в 2014 році.

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