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12 лютого • оновлено в 18:43
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"Відкриє багато дверей": Кличко натякнув на повернення в бокс

1.6т
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Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко заговорив про проведення реваншу з Тайсоном Ф'юрі, якщо той переможе Деонтея Уайлдера в їхньому повторному бою 22 лютого.

"Як не дивно, я думаю, чи хочу, щоб Ф'юрі переміг. Може у нього й не вийде, але мені б цього хотілося. А потім буде реванш між мною та Ф'юрі. Чи оголошую я про повернення? Ні. Однак несподівана перемога Ф'юрі може відкрити багато дверей і створити інтригу", – заявив Кличко в інтерв'ю агентству The National.

Володимир Кличко

Володимир Кличко

Він також зробив свій прогноз на реванш Вайлдера та Ф'юрі, заявивши, що поєдинок закінчиться або перемогою американця нокаутом, або перемогою британця за очками.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Тайсон Ф'юрі підтвердив слова свого співвітчизника Ділліана Уайта, який розповів, що Володимир Кличко жорстко нокаутував Деонтея Вайлдера під час тренувального табору в 2014 році.

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Тема
реванш Уайлдер – Ф'юрі
Особи
Володимир Кличко Тайсон Ф'юрі Деонтей Уайлдер
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