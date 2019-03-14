"Віддасть перевагу": у Повєткіна висловилися про бій з Усиком

Промоутер росіянина Олександра Повєткіна Вадим Корнілов розповів про найближчі плани свого підопічного. Менеджер "Русского Витязя" не виключив можливості поєдинку проти українця Олександра Усика.

"Повєткін зацікавлений у продовженні своєї кар'єри і сподівається повернутися на ринг в травні або червні цього року. Він хоче битися в великих боях, наскільки це можливо. Він віддасть перевагу титульному бою, однак він не проти поєдинку з Усиком", - цитує промоутера російського боксера Sky Sport.

Олександр Усик і Олександр Повєткін Boxing Scene

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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