"Віддасть перевагу": у Повєткіна висловилися про бій з Усиком

Промоутер росіянина Олександра Повєткіна Вадим Корнілов розповів про найближчі плани свого підопічного. Менеджер "Русского Витязя" не виключив можливості поєдинку проти українця Олександра Усика.
"Повєткін зацікавлений у продовженні своєї кар'єри і сподівається повернутися на ринг в травні або червні цього року. Він хоче битися в великих боях, наскільки це можливо. Він віддасть перевагу титульному бою, однак він не проти поєдинку з Усиком", - цитує промоутера російського боксера Sky Sport.
Олександр Усик і Олександр Повєткін
Boxing Scene
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Команда Олександра Усика зробила пропозицію Олександру Повєткіну щодо проведення бою.
При цьому промоутер українця Олександр Красюк зазначив, що російська сторона не поспішає приймати виклик.
В одному з російських ЗМІ Повєткіну рекомендували відмовитися від бою з українцем.
3 березня промоутер українця Едді Хірн заявив про проблеми в переговорах і припустив, що 18 травня Усик і Повєткін можуть виступити на одному вечорі боксу, але не проти один одного.
Наступним суперником Усика може стати камерунський суперяж Карлос Такам.
Доля майбутнього поєдинку нашого боксера визначиться наступного тижня.
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