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17 березня • оновлено в 12:22
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Відбір на ОІ-2020: український боксер яскраво нокаутував суперника в першому раунді

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Лідер збірної України з боксу у ваговій категорії до 75 кг Олександр Хижняк здобув розгромну перемогу над азербайджанцем Камраном Шахсуварлі на Європейському ліцензійному турнірі в Лондоні.

На YouTube-каналі UkraineAtamansPRO з'явилося відео яскравого нокауту у виконанні українця в першому раунді поєдинку. Наш співвітчизник пішов в атаку з перших секунд бою і кілька разів зажимав Шахсуварлі біля канатів. Азербайджанець зумів протриматися на ногах менше двох хвилин, після чого був відправлений у нокдаун. Він досить швидко піднявся, але суддя прийняв рішення зупинити протистояння, присудивши Хижняку перемогу технічним нокаутом.

Олександр Хижняк

Олександр Хижняк

Укрінформ

Відзначимо, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) прийняв рішення призупинити Європейський ліцензійний турнір, який проходив в рамках відбору на Олімпійські ігри 2020 року, через пандемію коронавірусу. Про нові дати його проведення буде оголошено пізніше.

Як повідомляв OBOZREVATEL, уродженець України Федір Черкашин, який прийняв у 2018 році громадянство Польщі, впевнено нокаутував французького боксера Патрика Менді на престижному турнірі.

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Тема
Олімпіади-2020
Особа
Олександр Хижняк
Місце
Англія Лондон
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