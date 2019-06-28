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"Ви н***я не розумієте!" Легендарний Тайсон сказився в Польщі

2.4тЧитати матеріал російською

Легендарний американський боксер Майк Тайсон відзначився неймовірно жорсткими і скандальними висловлюваннями про поляків.

Колишній чемпіон світу прибув до Польщі в рамках піар-акції енергетичного напою і під час відвідування історичних місць, пов'язаних з Голокостом і Варшавським повстанням, різко відповів на питання журналіста щодо морального боку такої реклами.

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"Ви, поляки, них*я не розумієте в трагедіях! Порівняйте вашу історію з тим, що сталося з чорними в Америці. Ви ж не були в рабстві протягом грьобаних 250 років! Ніхто не ґвалтував вас, вашу матір, сестру, брата, дивлячись вам в очі, перш ніж вбити. Те, що сталося з вами, жахливо. Але хто може знати більше про повстання, ніж чорношкірі люди?" – цитує Тайсона TVP.

Як повідомляв OBOZREVATEL, букмекери обвалили ставки на супербій Ентоні Джошуа – Олександр Усик.

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Особа
Майк Тайсон
Місце
Польща
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Mega Death
Mega Death
Поляков опустили ниже плинтуса. Папуасы чернозадые страдальцы ещё те)))
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Украинец Сергей
Украинец Сергей
Mega Death,чмо дырявое,я ж не какцап,чтобы лизать задницы.
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Mega Death
Mega Death
Украинец Сергей, Лизни ему зад, холоп -супертолерантный))
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