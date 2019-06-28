"Ви н***я не розумієте!" Легендарний Тайсон сказився в Польщі

Легендарний американський боксер Майк Тайсон відзначився неймовірно жорсткими і скандальними висловлюваннями про поляків.

Колишній чемпіон світу прибув до Польщі в рамках піар-акції енергетичного напою і під час відвідування історичних місць, пов'язаних з Голокостом і Варшавським повстанням, різко відповів на питання журналіста щодо морального боку такої реклами.

"Kto wie więcej o prześladowaniach niż ciemnoskórzy?" – tak Mike Tyson odpowiada na zarzuty, że nie powinien brać udziału w filmie o powstaniu warszawskim . Wkrótce na portalu https://t.co/4oYRjx3w5F cały wywiad z amerykańskim bokserem # wieszwięcej pic.twitter.com/DR16xOOyzD - portal tvp.info 🇵🇱 (@tvp_info) 26 червня 2019 р

"Ви, поляки, них*я не розумієте в трагедіях! Порівняйте вашу історію з тим, що сталося з чорними в Америці. Ви ж не були в рабстві протягом грьобаних 250 років! Ніхто не ґвалтував вас, вашу матір, сестру, брата, дивлячись вам в очі, перш ніж вбити. Те, що сталося з вами, жахливо. Але хто може знати більше про повстання, ніж чорношкірі люди?" – цитує Тайсона TVP.

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