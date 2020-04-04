"Ви не гідні!" Усик звернувся до "українцiв-скигліїв" і розкрив "всю їх суть"

Непереможний український боксер Олександр Усик назвав українців негідними величезних грошей і закликав задовольнятися тим, що у них зараз.

"Друзі, знаєте, що вам не подобається, що вас дратує? Те, що я не відповідаю вашим очікуванням. Я і не повинен цього робити. Ви очікуєте чогось від когось. Не конкретно від мене, а від когось. Таких людей я називаю скигліями. Вони скаржаться на своє життя, що у них нічого не виходить, що вони не можуть заробити. Вся ваша суть в тому, що ви хочете мільйон. Ви не гідні мільйона, ви не знаєте, як його витратити. Якщо ви бажаєте отримати мільйон, то ви його ніколи в житті його не отримаєте. Тому що ви хочете більшого і не задовольняєтесь малим", – сказав Усик в прямому ефірі в Instagram.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Усик подражнив своїх пiдписникiв в Instagram символом партії одіозного проросійського блогера Анатолія Шарія.

Нагадаємо, що в серпні минулого року Усик потрапив в скандал, коли взяв участь у спільному ефірі з Шарієм і зізнався, що стежить за його діяльністю.

Пізніше боксера жорстко засудили за такі слова. Офіцер ЗСУ, полковник Антолій Штефан (Штірліц) влаштував колишньому абсолютному чемпіону світу у важкій вазі справжній рознос.

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