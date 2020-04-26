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26 квітня • оновлено в 11:49
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"Ви навіть не мавпа": ветеран АТО Остальцев розпік Усика за "мир, дружба, жвачка" з Росією

12.4т
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Ветеран АТО і ведучий програми "Veterano Блог" Леонід Остальці обрушився на українського боксера Олександра Усика з критикою за його невиразну громадянську позицію.

"Олександр, будучи чемпіоном світу з боксу, будучи українцем, а ви себе таким вважаєте, будучи чоловіком, який все ж чогось вартий, ви зобов'язані мати чітку і обґрунтовану позицію, а не півтори години "мир, дружба, жвачка", а зверху ще це присипати православ'ям і "дружбою у Христі", - заявив Остальцев.

Колишній солдат не впевнений, що Усика можна назвати громадянином України.

"На вашому плечі, Сашко, такий же герб, як і на моєму, але, різниця між нами в тому, що я – українець. А ось чи можна так назвати вас – не знаю. Також різниця в тому, що я не пробачу тисячі убитих українців. і я, як і багато таких же як і я, є саме тим "добром з кулаками", про яке ви так часто говорите. У мене є зброя і є яйця, щоб його використовувати проти тих, хто бажатиме зла мені, моїм рідним і моїй країні. Так мене виховали, бо я – солдатів і чоловік", - сказав ветеран АТО.

Остальцев згадав свій попередній конфлікт з Усиком, де назвав боксера мавпою.

"Хочу сказати, що ви навіть не мавпа - мавпи в цілому мирні тварини. Багато біди від них не буває. Вас, Олександр, я хочу назвати іншим словом - ви звичайний манкурт. І, звичайно, я запрошую до себе на розмову один-на -один, тому що відповідаю за свої слова і вчинки особисто і завжди", - додав Остальцев.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Усик різко висловився про декомунізацію в Україні та дав пораду її прихильникам. Він також оцінив роботу Володимира Зеленського на посаді президента нашої країни і навів приклад ідеального для себе глави держави.

Крім того, Усик відповів на питання, чий Крим, наїхавши на Україну.

На Великдень Усик і Ломаченко привітали Україну відео з російськими акторами і священиками.

Коли відбудеться бій Усик – Джошуа, читай у нас в Telegram!

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особи
Олександр Усик Леонід Остальцев
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Да, манкурт - это безошибочная трактовка сущности Усика. Проблема в том, что количество манкуртов в украинском обществе зашкаливает (каждый третий, я думаю).
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2
1
Воронов Сергей
Воронов Сергей
Усику "нужно просто перестать" давать интервью. А то прямо как клоун свои видосики печет, так и он.
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2
2
Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
кто это?
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4
2
Михаил Устинов
Михаил Устинов
Внаукраине Потриот, уеплёт какой-то
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2
2
Спорт Бокс

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