Ветеран АТО образив Усика: боксер у відповідь не стримався

Український боксер Олександр Усик влаштував заочну суперечку з учасником АТО Леонідом Остальцевим після того, як той назвав Олександра "мавпою".

Леонід Остальцев та Олександр Усик

"Нас оточують не тільки ломаченки, усики, портнови, богдани, ну й інші іже з ними мавпи. Є величезна кількість гідних людей, які розуміють, що відбувається в країні й не бояться називати речі своїми іменами", – сказав засновник піцерії Pizza Veterano в передачі "Є СЕНС" на Youtube-каналі "П'ятого каналу".

Кримчанин відповів у себе в Instagram (стилістка автора збережена, публікується мовою оригіналу).

"Может я и обезьяна, так твердит один осел, ты прости меня за слово, без обиды ты ковбой.

Сильны бороду ты носишь, мышцы крепкие твои, на словах ты Терминатор, а по сути первый блин.

Всех пугаешь пистолетом не забудь мушку спилить, а то больно будет это, будет тяжко заходить.

Голословные ребята научитесь говорить, а еще лучше учитесь не болтать, а сотворить", – не стримався боксер.

Нагадаємо, що в серпні минулого року Усик віршем про "Мухи, кал, л*йно і бджоли" відповів OBOZREVATEL на новину про реакцію фанатів на творчість кримчанина.

Раніше Усик представив новий вірш, який викликав бурхливе несхвалення в шанувальників спортсмена. В інтернеті користувачі залишили багато невтішних коментарів про боксера, які й навів у своїй новині OBOZREVATEL.

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