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7 лютого • оновлено в 09:36
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Ветеран АТО образив Усика: боксер у відповідь не стримався

71т
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Український боксер Олександр Усик влаштував заочну суперечку з учасником АТО Леонідом Остальцевим після того, як той назвав Олександра "мавпою".

Леонід Остальцев та Олександр Усик

Леонід Остальцев та Олександр Усик

"Нас оточують не тільки ломаченки, усики, портнови, богдани, ну й інші іже з ними мавпи. Є величезна кількість гідних людей, які розуміють, що відбувається в країні й не бояться називати речі своїми іменами", – сказав засновник піцерії Pizza Veterano в передачі "Є СЕНС" на Youtube-каналі "П'ятого каналу".

Кримчанин відповів у себе в Instagram (стилістка автора збережена, публікується мовою оригіналу).

"Может я и обезьяна, так твердит один осел, ты прости меня за слово, без обиды ты ковбой.

Сильны бороду ты носишь, мышцы крепкие твои, на словах ты Терминатор, а по сути первый блин.

Всех пугаешь пистолетом не забудь мушку спилить, а то больно будет это, будет тяжко заходить.

Голословные ребята научитесь говорить, а еще лучше учитесь не болтать, а сотворить", – не стримався боксер.

Ветеран АТО образив Усика: боксер у відповідь не стримався

Новини
"Як же за***ли!" Усик станцював під хіт MARUV і викликав гнів у мережі

Нагадаємо, що в серпні минулого року Усик віршем про "Мухи, кал, л*йно і бджоли" відповів OBOZREVATEL на новину про реакцію фанатів на творчість кримчанина.

Раніше Усик представив новий вірш, який викликав бурхливе несхвалення в шанувальників спортсмена. В інтернеті користувачі залишили багато невтішних коментарів про боксера, які й навів у своїй новині OBOZREVATEL.

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Автор
Максим Богданов
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
,,,Среди самых популярных лекарств в украинских аптеках оказалась настойка боярышника. Об этом 6 февраля сообщил РИА-Мелитополь со ссылкой на фармацевтический портал Pharm Издание составило список из двадцати наименований лекарственных препаратов, которые предпочитают украинцы. Настойку боярышника, или «боярку», опередили только хлорид натрия и цитрамон. В первую пятерку вошли также активированный уголь и анальгин. -
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Червоний Данило
Червоний Данило
Усик ты лошара! два слова связать не можешь. кто тебе этот спич-высер написал??? ты даже не обезьяна, а горилла с красной жопой!/
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свет воин
свет воин
Червоний Данило, если Усик два слова связать не может, интересно, что ты скажешь про Кличко старшего? :-)
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
А как кастрюли кипели когда усик флаг украины на себя накидывал! А сейчас осерают! Нация предателей!
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Пора Усику причаливать в родную гавань! Не ХР с de- Billami кучковаться!
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