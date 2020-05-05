"Великий плюшевий ведмедик": Ф'юрі принизив Джошуа

Британський боксер Тайсон Ф'юрі познущався над своїм співвітчизником Ентоні Джошуа, заявивши, що абсолютно його не боїться, і порівнявши його з великим плюшевим ведмедиком.

"Джошуа не небезпечний, це 100%. Він немов великий плюшевий ведмедик. Як я можу його побоюватися після того, що сталося в бою проти Енді Руїса? Його суперник набрав величезну вагу, не тренувався, але Джошуа все одно не зміг з ним нічого зробити. Є тільки один непереможний чемпіон світу в суперважкій вазі. Я – "циганський король", непереможний, недоторканний і непробивний", – цитує слова Ф'юрі видання ESPN.

Тайсон Ф'юрі TV.ua

Британець також заявив, що поки не збирається завершувати кар'єру, незважаючи на слова про те, що він збирається провести два наступних бої та йти на спокій.

"Я продовжу битися, поки мені не буде 40 років. Я думав про це і зрозумів, що мені в будь-якому випадку більше нічого робити. Я не бачу нікого, хто міг би скласти мені конкуренцію. Я тільки що знищив найкращого з тих, хто є. Деонтей Уайлдер є найжорсткішим суперником, і подивіться, що з ним трапилося", – додав боксер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, промоутер компанії Top Rank Боб Арум заявив, що пандемія коронавірусу може допомогти провести бій між Тайсоном Ф'юрі й Ентоні Джошуа.