Великі гроші: Ломаченку готують супербій у США

Українець Василь Ломаченко після проведення свого бою 1 грудня має всі шанси зустрітися в рингу з американцем Майкі Гарсією в одному з найбільш очікуваних поєдинків. За словами промоутера нашого боксера Боба Арума, організація такого шоу викликає величезний інтерес у США.

"Ломаченко битиметься в грудні з переможцем поєдинку Рей Бельтран - Хосе Педраса, після цього ми будемо щасливі вступити в переговори з людьми Гарсії про організацію поєдинку в наступному році. Немає причини, з якої цей поєдинок не повинен відбутися. Коли ти робиш великі поєдинки, бійці хочуть великі гроші. Питання в тому, чи буде достатньо грошей за результатами платного перегляду", - сказав Арум для FightHype.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський боксер Альберт Селімов відмовився втретє виходити в ринг проти Василя Ломаченка. До цього бійці зустрічалися на аматорському рівні в фіналі ЧС-2007 (16:11 на користь росіянина) і в першому колі Олімпіади-2008 (14:7 на користь українця).