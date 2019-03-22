"Ведуть війну": бій Усика потрапив під роздачу в США

Проведення бою українця Олександра Усика з камерунцем Карлосом Такамом 18 травня є знущанням з фанатів цього виду спорту.

Таку думку висловили експерти популярного американського порталу World Boxing News, зазначаючи, що в той самий вечір відбудеться мегафайт між чемпіоном WBC Деонтеєм Уайлдером та Домініком Брізілом.

Олександр Усик

"Необхідність вибирати між двома такими подіями — сумний факт того, де ми зараз у боксі. Телевізійні боси ведуть війну за глядача, яка завдає шкоди всім зацікавленим сторонам. Що ще гірше — дебют Усика в суперважах був довгоочікуваним. Усик проти Такама — це бій, який багато хто хоче побачити, щоб оцінити, наскільки 32-річний українець гідний шансу битися з Ентоні Джошуа", — зазначили у виданні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Всесвітня боксерська асоціація (WBA) зобов'язала Олександра Усика провести захист своїх чемпіонських поясів у поєдинку проти росіянина Дениса Лебедєва. При цьому в Росії висміяли свого боксера за наміри вийти на цей бій, натякаючи на колосальну різницю в класі між бійцями.

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