Вечір бою Усика: американський боксер помер після жорсткого нокауту

Американський боксер Патрік Дей помер після отриманих травм в поєдинку з Чарльзом Конуеллом, який проходив в андеркарті бою між Олександром Усиком і Чаззом Візерспуном.
Про це повідомляє CNN.
Причиною смерті стала черепно-мозкова травма. У 10-му раунді Конуелл жорстким ударом відправив Дея в нокаут. Рефері не став відраховувати і відразу покликав бригаду медиків на ринг.
Відео смертельного нокауту (18+):
Після бою 27-річний американський боксер переніс операцію на головному мозку і був введений у штучну кому.
Devastated to hear the news of the passing of Patrick Day . I met him for the first time last Thursday , what a charming young man with a dream and a smile that lit up the room . I've lost count of the amount of people who have told me what a great man he was . Our deepest thoughts and prayers are with his family , his trainer, manager and friend Joe Higgins, Charles Conwell and promoter Lou DiBella. Rest in peace Pat 🙏
Промоутер Едді Хірн заявив, що спустошений новиною про смерть Патріка Дея.
"Я зустрів його вперше в минулий четвер, це був чарівний хлопець з мрією, а його посмішка освітлювала кімнату. Вже немає рахунку людям, які розповіли мені про те, якою чудовою людиною він був. Наші найглибші думки і молитви з його родиною, тренером, менеджером і другом Джо Хіггінсом, Чарльзом Конвеллом і промоутером Лу Дібеллою. Спочивай з миром, Пате", - написав Хірн.
Патрік Дей провів за кар'єру 22 поєдинки на профірингу, в 17 з них переміг (6 - нокаутом) і один звів внічию.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в липні 2019 року в США помер після бою відомий російський боксер Максим Дадашев.
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