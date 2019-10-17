Вечір бою Усика: американський боксер помер після жорсткого нокауту

Американський боксер Патрік Дей помер після отриманих травм в поєдинку з Чарльзом Конуеллом, який проходив в андеркарті бою між Олександром Усиком і Чаззом Візерспуном.

Про це повідомляє CNN.

Причиною смерті стала черепно-мозкова травма. У 10-му раунді Конуелл жорстким ударом відправив Дея в нокаут. Рефері не став відраховувати і відразу покликав бригаду медиків на ринг.

Відео смертельного нокауту (18+):

Після бою 27-річний американський боксер переніс операцію на головному мозку і був введений у штучну кому.

Промоутер Едді Хірн заявив, що спустошений новиною про смерть Патріка Дея.

"Я зустрів його вперше в минулий четвер, це був чарівний хлопець з мрією, а його посмішка освітлювала кімнату. Вже немає рахунку людям, які розповіли мені про те, якою чудовою людиною він був. Наші найглибші думки і молитви з його родиною, тренером, менеджером і другом Джо Хіггінсом, Чарльзом Конвеллом і промоутером Лу Дібеллою. Спочивай з миром, Пате", - написав Хірн.

Патрік Дей провів за кар'єру 22 поєдинки на профірингу, в 17 з них переміг (6 - нокаутом) і один звів внічию.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в липні 2019 року в США помер після бою відомий російський боксер Максим Дадашев.

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