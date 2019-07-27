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Вдова відомого російського боксера назвала винного в смерті чоловіка

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Вдова померлого російського боксера Максима Дадашева назвала суддю Кенні Шевальє причетним в загибелі чоловіка.

Єлизавета Апушкіна заявила, що Дадашев б ніколи не здався на рингу, і завданням рефері було захищати життя і здоров'я спортсмена.

"Він зобов'язаний зупинити бій, якщо вважає, що здоров'ю спортсмена завдано шкоди. Рефері жодного разу навіть не підійшов до Макса, незважаючи на кількість пропущених їм ударів, не викликав до кут лікаря для огляду!" - написала жінка в Instagram.

Вдова боксера додала, що суддя продовжив би бій, якби не рішення тренера.

"Халатність і непрофесіоналізм коштували життя моєму чоловікові! Я буду судитися з Атлетичною комісією штату Меріленд і висувати позов проти рефері в рингу!" - підсумувала вона.

Хочу відповісти всім, хто пише в коментарях, "треба було здатися, залишився б живий" ... да, якби це було можливо, я з радістю віддала б своє життя взамін его !!! Віддала б усе на світі, аби лиш він жив !!! Щоб саме він ростив свого сина !!! Щоб посміхався, жартував, щоб виростив його таким же світлим і чистим людиною, яким був сам, виростив його воїном, що не схиляти коліно, навчив не здаватися, йти вперед! Але ті, хто пише подібні коментарі, напевно, дуже далекі від спорту! Я маю на увазі не заняття в спортзалі, повірте, вони не мають нічого спільного з великим спортом - спортом вищих досягнень! Там немає місця слабкості, боягузтва, там не існує поняття болю і втоми, там немає слів "не можу, не впораюся" ... Вони воїни, вони гладіатори, вони надлюди, якщо хочете! Вони ніколи не здаються, вони звикли до болю, їх воля, їх дух набагато сильніше людських можливостей! Вони-обрані! Саме тому, їх сотні з мільярдів живуть ... Макс ніколи не здався б, це його мрія, його життя ... Саме тому, в рингу є рефері! Саме він повинен захищати життя і здоров'я спортсмена, він зобов'язаний зупинити бій, якщо вважає, що здоров'ю спортсмена завдано збитків, тому що, сам спортсмен буде йти до кінця !!! Рефері жодного разу навіть не підійшов до Макса, не дивлячись на кількість пропущених їм ударів, не викликав до "кут" лікаря для огляду! Якби тренер не зупинив бій, рефері б викликав його і на 12 раунд! Його недбалість і непрофесіоналізм коштували життя моєму чоловікові! Я буду судитися з атлетичною комісією штату Maryland і висувати позов проти рефері в рингу!

Публікація від Maxim MADMAX Dadashev (@dadashev__m)

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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Что рефери то обвинять?бокс есть бокс,это не гольф,жаль конечно боксера но что поделать(
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Бог в помощь. Парень был настоящий воин.
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