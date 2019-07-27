Вдова відомого російського боксера назвала винного в смерті чоловіка

Вдова померлого російського боксера Максима Дадашева назвала суддю Кенні Шевальє причетним в загибелі чоловіка.

Єлизавета Апушкіна заявила, що Дадашев б ніколи не здався на рингу, і завданням рефері було захищати життя і здоров'я спортсмена.

"Він зобов'язаний зупинити бій, якщо вважає, що здоров'ю спортсмена завдано шкоди. Рефері жодного разу навіть не підійшов до Макса, незважаючи на кількість пропущених їм ударів, не викликав до кут лікаря для огляду!" - написала жінка в Instagram.

Вдова боксера додала, що суддя продовжив би бій, якби не рішення тренера.

"Халатність і непрофесіоналізм коштували життя моєму чоловікові! Я буду судитися з Атлетичною комісією штату Меріленд і висувати позов проти рефері в рингу!" - підсумувала вона.

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