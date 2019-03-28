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"Вчіться в нього": вчинок Усика довів до екстазу росіян

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Російські вболівальники із захопленням відреагували на рішення українського чемпіона Олександра Усика відмовитися від чемпіонського пояса Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) і бою з росіянином Денисом Лебедєвим.

На порталі Чемпионат.com під відповідною новиною шанувальники боксу з РФ засипали нашого співвітчизника компліментами, назвавши його прикладом професіоналізму і посміявшись над Лебедєвим.

Олександр Усик

Олександр Усик

instagram.com/usykaa

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"Б'юся з Усиком": Повєткін розповів про плани

"Правильно зробив. У цій вазі він всім і все довів. Навіщо йому боксувати з псевдодесантніком?", "Добре, що Лебедєв відскочив, а то скільки бадяги треба було прикладати до фейса!!!", "Вчися, Росія, як треба себе вести", "Усику респект і вдачі в супертяжах", "Правильне рішення, Сашо. Наведи шороху серед супертяжів", "Як вже не раз писав – найкращий боксер з людської точки зору", "Вчіться в нього бути чесними спортсменами!" – пишуть читачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
WBA
Особа
Олександр Усик
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