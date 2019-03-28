"Вчіться в нього": вчинок Усика довів до екстазу росіян

Російські вболівальники із захопленням відреагували на рішення українського чемпіона Олександра Усика відмовитися від чемпіонського пояса Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) і бою з росіянином Денисом Лебедєвим.
На порталі Чемпионат.com під відповідною новиною шанувальники боксу з РФ засипали нашого співвітчизника компліментами, назвавши його прикладом професіоналізму і посміявшись над Лебедєвим.
Олександр Усик
instagram.com/usykaa
"Правильно зробив. У цій вазі він всім і все довів. Навіщо йому боксувати з псевдодесантніком?", "Добре, що Лебедєв відскочив, а то скільки бадяги треба було прикладати до фейса!!!", "Вчися, Росія, як треба себе вести", "Усику респект і вдачі в супертяжах", "Правильне рішення, Сашо. Наведи шороху серед супертяжів", "Як вже не раз писав – найкращий боксер з людської точки зору", "Вчіться в нього бути чесними спортсменами!" – пишуть читачі.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Олександр Усик офіційно оголосив про свій перехід в суперважку вагову категорію.
Очікується, що українець дебютує в новому дивізіоні поєдинком проти Карлоса Такама з Камеруну.
При цьому бій Усик – Такам може бути перенесено, так як заплановано на ту ж дату, що і сутичка американців Деонтея Уайлдера та Домініка Бризіла.
Всесвітня боксерська рада (WBC) не стала позбавляти українця пояса чемпіона у важкій вазі.
Підписуйся на наш Instagram! Отримуй лише найважливіше!
Читайте всі новини по темі "WBA" на сайті "OBOZREVATEL".