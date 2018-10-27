"Вбити" друга: незвичайна історія непереможного Дерев'янченко

Сучасний бокс в епоху нинішніх інформаційних технологій - це не лише 12-раундовий бій в рамках рингу. Самому поєдинку передує ряд шоу і часом вогненна словесна перепалка в багатьох ЗМІ (особливо, якщо справа стосується хлопців типу Коннора перед зустріччю з яким-небудь Хабібом). Ажіотаж підігрівається настільки, що суперники місяцями роблять різкі заяви і "випади" один в одного, деколи буквально змішуючи опонента з гі*ном.

Від медіа-розкрутки вже нікуди не дітися - від боксерів просто потрібна зухвала поведінка і слова, щоб зробити добротне шоу. Українець Сергій Дерев'янченко також чимало занурився в таку атмосферу, але наступний його бій вийшов за рамки всіх правил. Такого давно не було і невідомо ще, коли буде - Сергію доведеться битися за чемпіонський пояс IBF зі своїм другом. Справжнім другом.

Дружать вже кілька років, займаються в одному залі з однією командою тренерів, постійно проводять спаринги, спілкуються поза рингом - так, це все про найближчого суперника Дерев'янченко, американця Даніеле Джейкобса. І щоб стати чемпіоном IBF в середній вазі і рухатися далі, Сергію доведеться на якийсь час забути про дружбу.

Непоганий приклад тут уже показав Джейкобс, першим "підливши масла у вогонь" і заявивши, що "не проти відірвати голову Дерев'янченко, адже він стоїть на моєму шляху". Друг мій - ворог мій.

Як же так вийшло, що на рингу зустрінуться два друга?

Даніель Джейкобс (ліворуч) и Сергій Дерев'янченко

Як одного разу розповідав сам Сергій, Джейкобс був одним з перших, з ким він зустрівся в тренувальному таборі після переїзду до США. Волею долі так вийшло, що українець почав працювати з тією ж тренерською командою, що і Джейкобс. І боксери стали займатися паралельно, часом допомагаючи один одному спарингами.

В принципі, історія досить типова - в світовому боксі відразу 4 провідних асоціації, які визначають чемпіонів в більш ніж 10-ти вагових категоріях. На цьому "полі" працюють сотні боксерів, і далеко не у всіх є свій індивідуальний тренер. Тому зустріч Дерев'янченко та Джейкобса - лише випадкова (чи ні) звичайна воля долі. Цікавіше було вже далі.

Джейкобс майже всю свою професійну кар'єру відстоював і бився за пояса WBA і WBC в середній вазі, поки не був втягнутий в протистояння з Геннадієм Головкіним. Мега-бій дозволив промоутерам об'єднати відразу чотири пояси (WBA, WBC, IBF і IBO) в середній вазі, але Джейкобс його програв. Здавалося б, на полі IBF Даніеля особливо нічого не тримає, і він зосередиться на просуванні по лінії WBA і WBC. Але тут пояс залишився без господаря, коли Головкін відмовився проводити захист титулу якраз проти Дерев'янченко. Тому бажання нахлинуло Джейкобса, і він пішов на бій навіть проти друга.

Сергій Дерев'янченко

"Я б не хотів, щоб вони билися один з одним. Але це бізнес. Джейкобс захотів битися з Сергієм за цей пояс. Він міг пропустити нас і битися з кимось іншим, але дуже хотів цей пояс. При цьому було відомо, що і Дерев'янченко буде на нього претендувати. Тому так і вийшло ", - розповідав в одному з інтерв'ю тренер українця Генрі Старк.

"Це бізнес, нічого особистого" - заяложена фраза у випадках, коли інтереси роботи або професії переступають особисті відносини. Дружба дружбою, але Джейкобсу нічого не завадило відразу стати обличчям проти Дерев'янченко і кинути українцеві виклик.

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"Не сумнівайтеся, я покажу відмінний бій. Ніяких проблем. Тим більше, Сергій ж не брат мені. Він мені друг, він класний хлопець і справжній джентльмен. Але це ніяк не впливає на моє бажання відірвати йому голову, адже він стоїть на моєму шляху. У мене є свої цілі та мрії. і я збираюся їх досягти. Хочу в найближчому майбутньому стати суперзіркою боксу. а він спробує зруйнувати всі мої плани. Тому зараз він мені не друг, а скоріше навіть ворог. В ринзі немає друзів", - різко підвів риску Джейкобс в одному з інтерв'ю перед боєм.

Дерев'янченко ж на цей рахунок більш спокійний та не допускав собі таких різких випадів у бік американця. Для Сергія в профі кар'єрі це перший серйозний шанс стати чемпіоном, тому українець більше сконцентрований на загальному результаті, ніж на нюансах самого бою.

"Думаю, що це буде важкий бій - готуюся битися всі 12 раундів. Але якщо буде можливість, закінчу бій достроково. Запевняю всіх своїх шанувальників - пояс буде українським. Мотивації у мене для цього достатньо", - сказав Дерев'янченко.

"Я припускав, що бій з Джейкобсом може трапиться. Але я думав, що ми завоюємо пояси різних організацій, а потім зустрінемося в великому шоу, в об'єднавчому бою", - розповів Сергій.

Але зустріч між Дерев'янченко та Джейкобсом організувалась вже зараз, і хтось з цього дуету першим піде вперед по кар'єрних сходах. Обидва боксери напевно готові брати і захищати пояс, що незабаром відкриває їм шлях до переходу в другу середню і напівважку вагу. Ну а поразка, як каже сам Сергій, може скинути вниз так, що на вершину вже не повернешся.

Цікаво, що з початком підготовки до бою головний тренер Дерев'янченко і Джейкобса - Андре Розьє - залишився працювати з американцем. Чи означає це головну ставку саме на Джейкобса, або просто особисте? З Сергієм же працює другий тренер команди - Генрі Старк, який і веде українця до бою. Сподіваємося, що і до перемоги теж.

Хоча, схоже, тренери боксерів не надто й змагаються, по-різному розряджаючи обстановку перед боєм, як на зважуванні боксерів.