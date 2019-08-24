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"Ваш прапор - ЛГБТ": Усик принизив росіян за слова про Україну

15.9т Читати матеріал російською

Ексабсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик (16-0, 12 КО) влаштував справжню паніку у своїх російських фоловерiв в Instagram, різко відповівши їм за слова про Україну.

У своєму акаунті Олександр привітав усіх з Днем Державного прапора.

На питання-натяк одного з російських уболівальників, з яким саме прапором Усик вітає, Олександр не стримався.

"У вашому випадку - з прапором ЛГБТ", - принизливо написав боксер, додавши райдужний прапор - інтернаціональний символ спільноти лесбійок, геїв, бісексуалів і трансгендерів.

"Ваш прапор - ЛГБТ": Усик принизив росіян за слова про Україну

Після цього прихильники Усика з РФ стали писати йому образливі коментарі.

"Перекреслив цим "висловлюванням" багато позитивного на адресу тебе, величезна кількість людей молилися за тебе як за людину, говорив що ні поділяєш наші народи", "Прапор ЛГБТ ставити замість прапора Росії, це мінімум некрасиво. Причому у нас гей паради заборонені", "Щодо ЛГБТ ти даремно. Я вважав тебе адекватним", - обурювалися користувачі.

На момент публікації новини коментар Усика з прапором ЛГБТ був вже видалений.

"Ваш прапор - ЛГБТ": Усик принизив росіян за слова про Україну
"Ваш прапор - ЛГБТ": Усик принизив росіян за слова про Україну
"Ваш прапор - ЛГБТ": Усик принизив росіян за слова про Україну
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"Не хочу сказати поганого, але..." У Усика загнобили російського боксера

Відзначимо, що в даний момент Усик знаходиться в США де готується до дебютного бою в супертяжах проти Карлоса Такама. Спочатку поєдинок повинен був відбутися 25 травня, але був скасований через травму українця.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Олександр Усик запропонував бій знаменитому російському боксеру.

Пізніше у росіянина підтвердили домовленість на бій, в той час як Олександр Красюк спростував підписання контракту на поєдинок.

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Особа
Олександр Усик
Тег
ЛГБТ
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Иванов Дмитрий
Иванов Дмитрий
Я правильно понял, что обосс считает флаг лгбт унижением? Это просто великолепно))) А про какие "слова про Украину" он им "резко ответил"? Спросили "какого флага"? Блин, до этого я считал, что статьи обосса пишет рогулье, но нет, рогулье не настолько тупо. Тут уровень инфузорий уже (да простят меня инфузории за сравнение с х0хлами)
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Не любят какцапы когдаке о них правду говорят
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Mega Death
Mega Death
Бред))
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