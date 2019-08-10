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"Ва*не дно": Усик зняв "російське" відео і розлютив українців

3.3т Читати матеріал російською

Непереможний український важковаговик Олександр Усик (16-0, 12 КО) в своєму підготовчому таборі в Каліфорнії повторив сцену з російського серіалу "Бригада".

"Гаразд, слухайте пацани, тільки зрозумійте мене правильно. Потрібно їхати на тренування. Тренуватися треба мені, а зачеплять вас", - перефразував українець частину діалогу героя Сергія Безрукова.

В оригіналі сцена виглядає так.

Такий косплей не знайшов схвалення у українських уболівальників.

"Ва*не ва*не дно ... воно робить максимум, щоб відвернути від себе українського вболівальника. І залучити ва*ного, відповідно", "Зробив пародію на ка*апське бандитське кіно. Це дуже класно лягає в канву "відео з Шарієм", "Крим - ета Крим", "РПЦ - фарева" і т.д. Нафіга нам такі патріоти? Тільки імбіцильну логіку "якщо ти такий патріот, то йди в окопи" не пропонувати", - лаються користувачі в мережі.

"Ва*не дно": Усик зняв "російське" відео і розлютив українців

Скріншот з сайту Tribuna.com

"Ва*не дно": Усик зняв "російське" відео і розлютив українців

Скріншот з сайту Tribuna.com

"Ва*не дно": Усик зняв "російське" відео і розлютив українців

Скріншот з сайту Tribuna.com

"Ва*не дно": Усик зняв "російське" відео і розлютив українців

Скріншот з сайту Tribuna.com

"Ва*не дно": Усик зняв "російське" відео і розлютив українців

Скріншот з сайту Tribuna.com

Новини
"Собаки гавкають": Усик відповів "хворим українцям" за критику

Як повідомляв OBOZREVATEL, Усик отримав масу невтішних і образливих коментарів під відео, в якому він захоплюється діяльністю скандального блогера Анатолія Шарія.

Пізніше рознос боксеру влаштував офіцер ЗСУ, полковник Антолій Штефан (Штірліц) на своїй сторінці в Facebook. У коментарях під постом Дмитро Ярош назвав Усика "кремлівським пі***асом".

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Олександр Усик
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Aleshin Aleksei
Aleshin Aleksei
Когда-то это чучело на ринге танцевало "гопак" под украинские песни,с "оселедцем" на ещё неотбитом чайнике.
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