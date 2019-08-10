Непереможний український важковаговик Олександр Усик (16-0, 12 КО) в своєму підготовчому таборі в Каліфорнії повторив сцену з російського серіалу "Бригада".
"Гаразд, слухайте пацани, тільки зрозумійте мене правильно. Потрібно їхати на тренування. Тренуватися треба мені, а зачеплять вас", - перефразував українець частину діалогу героя Сергія Безрукова.
В оригіналі сцена виглядає так.
Такий косплей не знайшов схвалення у українських уболівальників.
"Ва*не ва*не дно ... воно робить максимум, щоб відвернути від себе українського вболівальника. І залучити ва*ного, відповідно", "Зробив пародію на ка*апське бандитське кіно. Це дуже класно лягає в канву "відео з Шарієм", "Крим - ета Крим", "РПЦ - фарева" і т.д. Нафіга нам такі патріоти? Тільки імбіцильну логіку "якщо ти такий патріот, то йди в окопи" не пропонувати", - лаються користувачі в мережі.
Скріншот з сайту Tribuna.com
Скріншот з сайту Tribuna.com
Скріншот з сайту Tribuna.com
Скріншот з сайту Tribuna.com
Скріншот з сайту Tribuna.com
Як повідомляв OBOZREVATEL, Усик отримав масу невтішних і образливих коментарів під відео, в якому він захоплюється діяльністю скандального блогера Анатолія Шарія.
Пізніше рознос боксеру влаштував офіцер ЗСУ, полковник Антолій Штефан (Штірліц) на своїй сторінці в Facebook. У коментарях під постом Дмитро Ярош назвав Усика "кремлівським пі***асом".
Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!