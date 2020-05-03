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3 травня • оновлено в 23:19
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"Вам обов'язково повернеться та гидота": Усик звернувся до українців

22.5т
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Український суперважковаговик Олександр Усик під час виступу на Dream BIG Forum звернувся до українців, які не вірять в Бога.

"Я, як віруюча людина, дуже часто звертаюся до Всевишнього, але є люди, які абсолютно ні в що не вірять. Просто вірте в світ, тому що світ насправді дуже добрий і барвистий. Вам обов'язково повернеться та гидота, яку ви кидаєте в світ, в людину, в ще когось. Це закон карми", – сказав Усик в ефірі Youtube-каналу Артура Мхітаряна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українці підтримали ветерана АТО і ведучого програми "Veterano Блог" Леоніда Остальцева за критику українського боксера Олександра Усика через його невиразну громадянську позицію.

У своїй передачі Остальцев зазначив, що Усик "зобов'язаний мати чітку і обґрунтовану позицію з питань Росії, а не усе інтерв'ю" мир, дружба, жвачка ", а зверху ще це присипати православ'ям і "дружбою у Христі".

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Усик,бросай бокс,иди в монахи...ватоправославие головного мозга.
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1
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Fest Glober
Fest Glober
Він тут дуже нагадує персонажа, що грає Семюел Л. Джексон у чорній комедії-трилері, драмі "Кримінальне чтиво".
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1
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Неужели он сам не понимает, насколько глупые слова он говорит? Это верх невежества и необразованности!
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2
1
Спорт Бокс

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