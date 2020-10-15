Валуєв розповів, чим закінчиться бій Ломаченко – Лопес, назвавши мінус американця

Колишній чемпіон світу з боксу у важкій вазі, а нині депутат Держдуми РФ Микола Валуєв вважає, що поєдинок Ломаченко – Лопес пройде всю дистанцію і все вирішиться за очками.

Валуєву цей бій нагадує зустріч Хабіба з Конором.

"Винести Лопеса складно. У Василя і Теофімо відмінна мотивація, американець відчайдушний. Але знаючи Ломаченка, він його переб'є. На боці Ломаченка різноманітність, досвід і вміння перемагати в чемпіонських раундах. Також феноменальна працездатність, просто феноменальна. Лопес же вирізняється молодістю, непоганими швидкісними якостями і, повторюся, відчайдушністю. Але відкритість може зіграти з американцем у мінус", – цитує росіянина Чемпионат.com.

Поєдинок за титул абсолютного чемпіона світу відбудеться в ніч на неділю 18 жовтня в Лас-Вегасі (США).

Як повідомляв OBOZREVATEL, Теофімо Лопес заявив про те, що йому не треба було приймати бій із Василем Ломаченком. Крім того, американський боксер розкрив важливу деталь контракту на поєдинок.

Зазначимо, що ексклюзивні права на показ поєдинку викупила онлайн-платформа Megogo, тому побачити його можна буде тільки на платній основі на одному сайті.