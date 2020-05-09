Валуєв прокоментував потрапляння Усика і Ломаченка в базу "Миротворець"

Знаменитий російський екссупертяж, а нині депутат Держдуми Микола Валуєв відреагував на включення Олександра Усика і Василя Ломаченка в базу "Миротворець".

Усик і Ломаченко

"Принцип потрапляння туди незрозумілий, ніхто не роз'яснює, чим це загрожує. Не знаю, яке значення це має для громадян України і самих Усика і Ломаченка, але для інших це просто сайт, не більше того. Ніякого значення це не має. Думаю, що і самі боксери всерйоз до події не поставляться, якщо тільки це не завадить їх перебування на батьківщині", - наводить слова Валуєва видання "RT".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Валуєв похвалив Усика за "прямі" відповіді на "Чий Крим".

Нагадаємо, що чемпіон України з боротьби серед молоді, а також бронзовий призер чемпіонату Європи Богдан Грицай викликав Усика на бій без правил.

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