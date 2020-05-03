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3 травня • оновлено в 23:19
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Валуєв похвалив Усика за "прямі" відповіді на "Чий Крим"

11.4т
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Знаменитий російський екссупертяж, а нині депутат Держдуми Микола Валуєв похвалив українця Олександра Усика за вміння відповідати на гострі й незручні питання.

Микола Валуєв

Микола Валуєв

"Мені подобається яким чином він на неприємні запитання дає вичерпні прямі відповіді. Чітко визначаючи своє ставлення до теми. Він не губиться в цих питаннях і не боїться їх. І його відповіді не носять образливого характеру, не має значення, це політичні питання або бiляспортивнi. Усик вміє чітко знайти правильні слова для ситуації, яку йому пропонують обговорити. Мені завжди це подобалося в людях. I він не недорікуватий, що важливо і додає до нього поваги. Він вміє зберігати свій статус-кво у всіх ситуаціях. Особливо коли спілкується з пресою", - цитує Валуєва СЕ.

На думку чиновника, ця здатність видає в Усик людини, який не всі 100 відсотків часу проводить в спортивному залі, а цікавиться, читає, вчиться і самовдосконалюється.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Усик постійно уникає прямої відповіді про те, чи визнає він півострів українським або російським. В одному з інтерв'ю Олександр не витримавши заявив що "Крим - це Крим" і він належить Богу. Цю ж тезу боксер повторив і через деякий час в інтерв'ю російській службі BBC.

У січні цього року Усик вийшов з себе після питання про Крим, "наїхавши" на журналістів за "такі собачі питання".

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особи
Микола Валуєв Олександр Усик
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Дык одного ватного поля ягодки.
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Му-да-к му-да-ка - видит издалека.
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7
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Wick John, чурка,полезай на бутылку и не кукарекай!
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1
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Wick John
Wick John
Одиозный Сергей, это ты про себя и тебе подобных укро пи.дарах и шл.юх?
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